23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Davos'ta Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen'e konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korumacılık önlemleri ve ticaret politikalarının küresel büyümeyi ve küresel ticarette büyümeyi yavaşlattığını, küresel ticaret ve büyümede son 18 senenin en düşük değerlerinin gerçekleştiğini kaydetti.
Pekcan bu ortamda Türkiye'nin büyük başarı kaydettiğini, amaçlarının ise katma değeri yüksek ihracata yönelmek olduğunu söyledi. Pekcan orta yüksek teknolojili ürün ihracatını artırma yönünde çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.
ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşması imzalanmasını pozitif karşıladıklarını söyleyen Bakan Pekcan, "Global ekonomi artık çok fazla entegre. Küresel ekonominin, ticaretin yavaşlaması, yatırımların azalması tüm dünya ekonomisini etkiliyor. İnşallah 2. faz anlaşma da global ekonomiyi destekleyici bir şey olacaktır." yorumunu yaptı.
ABD Ticaret Bakanı Ross ile zirvede görüştüklerini kaydeden Pekcan ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi olduğunu hatırlatarak siyasi gerilimler ne olursa olsun bu hedeften vazgeçmediklerini bildirdi.
"KUŞAK VE YOL PROJESİ'Nİ AVANTAJA ÇEVİRMELİYİZ"
Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'ne dair Bakan "Çin bunun için çok ciddi yatırımlar yaptı. Biz bu işi nasıl avantaja çevirebiliriz buna odaklanmalıyız." dedi.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesine Türkiye'nin olduğu kadar AB'nin de ihtiyacı olduğunu belirten Pekcan 2020'de söz konusu çalışmaların başlaması gerektiğini kaydetti.
"İRAN'A AMBARGODAN 1.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT ETKİLENDİ"
İran' a uygulanan ambargo nedeniyle 1.5 milyar dolarlık ihracatın etkilendiğini belirten Pekcan "Irak - İran en büyük ticaret ortaklarımızdan, Irak kendi korumacılık önlemleriyle bazı yasaklar getirdi. Orada da 800 milyon dolara yakın ihracatımız etkilenmiş durumda" diye konuştu.
Uluslararası şirketlerle yaptıkları görüşmelerden bahseden Bakan, yeni yatırımcı çekmeyi hedeflediklerini ancak mevcut uluslararası yatırımcıların kapasite artırmasının daha önemli olduğunu söyledi. Pekcan "Bu şirketler Türkiye'nin birer yatırım elçisi konumundalar, biz de taleplerine olumlu yaklaşmaya gayret ediyoruz. Kendilerinin hedefleri de, beklentileri de Türkiye için her zaman pozitif." yorumunu yaptı.
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