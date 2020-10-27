DHA

Bakan Pekcan, videokonferans yöntemiyle 'Türkiye-Danimarka Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu' (JETCO) ikinci dönem toplantısına katıldı. Pekcan, sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerindeki ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması ile bilim ve teknoloji; değer zincirleri; yenilenebilir çevre uygulamaları ve girişimcilik başta olmak üzere pek çok konuda iki ülke kurumları arasında görüşmeler sağlandığını ve işbirliği olanaklarının değerlendirildiğini söyledi. Bakan Pekcan, "Özellikle sürdürülebilir çevre ve şehircilik konularında pek çok yenilikçi iş birliği alanı olduğunu değerlendirdik. Biz de bu yönde atılacak her türlü ekonomik inisiyatifin arkasında olacağız. Öte yandan, ikili ticaretimizde ulusal para birimlerinin kullanılmasının önemine de toplantı protokolünde yer verdik. İki ülke arasında, araştırma, inovasyon ve KOBİ'lerle ilgili çalışma grubu kurulmasına; ayrıca sağlık alanında bir MOU (uzlaşı belgesi) imzalanmasına yönelik ortak görüş ve kararlılık ortaya koyduk" dedi.



Toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecine değindiklerini hatırlatan Pekcan, "Her iki taraf da Gümrük Birliği güncellemesinin ekonomik açıdan faydalı bir adım olacağı noktasında hem fikir olarak görüşlerimizi paylaştık. Türk ve Danimarka heyetlerine, her iki ülkeden katılım sağlayan kurumlara göstermiş oldukları katkılardan ve çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini de artırmak için görüştüklerini kaydeden Pekcan, "Danimarka ile ülkemiz arasında hali hazırda 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Amacımız ilk etapta bu ikili ticareti dengeli olarak 5 milyar dolarlık bir seviyeye çıkarmaktır. Ülkemiz ekonomisinin dinamizmini ve her geçen gün gelişen teknolojik altyapısını göz önünde bulundurduğumuzda firmalarımız ile Danimarkalı firmaları arasında yeni ve yenilikçi ortaklıklar kurulabileceğini öngörüyoruz. Savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye, ilaç ve kimya sanayinden otomotive kadar özellikle orta ve yüksek teknoloji içeren sektörlerle ilgili işbirliği noktasında önemli potansiyeller görüyoruz. İleri tarım teknolojileri ile birlikte, çevre ve atık yönetimi konusunda da ciddi işbirliği alanları mevcut. Keza hizmetler sektöründe; lojistik, müteahhitlik, müşavirlik ve sağlık turizmi ile turizm gibi alanlar ön plana çıkmakta" diye konuştu.

Pekcan, toplantıdan sonra Danimarka Dışişleri Bakanı Sebastian Kofod ile toplantı protokolü imzaladı.