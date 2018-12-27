27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV'de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı
Bakan Pekcan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;
- "Biz zaten kasım sonu itibariyle ihracatta 168 milyar lira ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Hedefimiz artışı sürekli kılabilmek. Avrupa ve İran'daki durum bizi etkiler.
- Ben göreve geldiğimde Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika olmak üzere 4 ülke seçtim niye seçtim çünkü dış ticaret açığımızı bu 4 ülkeyle veriyoruz. Türkmenistan Orta Asya'ya açılan ciddi bir pazar. Hindistan da Asya'nın güçlü ekonomik ülkelerinden. İhracatçılarımızla oradaki firmalar arasında işbirliği yapmayı öngörüyoruz. Hindistan Türkiye açısından önemli bir adres.
ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER
- Ek vergiler konuldu. Çelikte alüminyumda ek vergi konuldu. 13 Ağustos itibariyle de bu ek vergiler Türkiye'ye iki katına çıkarıldı. Dünya Ticaret Örgütü'nde profesyonel bir ekibimiz var. Demir-çelik konusunda iki tane dava kazandık. Son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde olumlu sinyaller alıyoruz. İş dünyası için her şey çok daha güzel olacak. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz. İhracatçılarımızın hakkını her zeminde koruyacağız. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz.
İRAN YAPTIRIMLARI
- İran'a yapılacak her yaptırım, hem bölgeyi, en fazla da Türkiye'yi etkiler. Muafiyetin Türkiye için uzatılmasını bekliyoruz.
"BİN 800 ÜRÜNDE FAHİŞ ARTIŞ SAPTANDI"
Ben serbest piyasa ekonomisine inanan bir insanım. Ancak rekabetin sağlanamadığı konularda bunu sağlamak bizim görevimiz. Ticaret il müdürlüklerimiz bu işi çok sağlam götürdüler. Tespitlerimizi kendilerine bildirdik. Yazılı savunmalarını istedik. Sonra belediye ekiplerine de bakanlığımızın ekipleri eğitim veriyorlar. 7 bin firmayla yazıştık. 81 ürün denetlendi. Bin 800 üründe fahiş artış saptandı.
KONKORDATO İLAN EDEN FİRMA SAYISI 979
Konkordato soruları bize geliyor ama Adalet Bakanlığı'nın konusu. Rakamlar da değişiyor devam eden bir süreç. Her pazartesi yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi 979 firma olmuş. Yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız bir denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek.
- TÜİK verilerine göre insanların yüzde 45'i güvenilir bulmadıkları için e-ticaret yapmadıklarını belirtiyor. Hem güven damgasıyla denetlenebilirlik sağlanacak. Güven unsuru için uygulamaya koyduk.
ELEKTRONİK ÇEK UYGULAMASI
-Cuma günü itibariyle tebliği bekliyoruz. Çek ve bononun elektronik ortamda düzenlenmesine çalışıyoruz. Güven uygulaması için uygulamaya koyduk.
- Tasarıma ve markalaşmaya önem veriyoruz. Gümrükler konusunda çok güzel yatırımlar yapılmış. Kapıkule'de kuyruklar yoğunlaşmış. Son 3 ayda 1200 TIR'a yükselmiş durumdayız. Bulgar makamları iki peron daha açtılar bizim için. Dijitalleşme konusunda onlar kendi gümrük işlemlerini yapabiliyorlar. Güvenilir, denetlenebilir, rekabet eden firmalarımıza bu yetkiyi veriyoruz. Gümrüklerin dijitalleşmesine ilişkin diğer bakanlıklarımızla projelerimiz var.
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