Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda doğal afetlere karşı Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemli bir güvence olduğunu kaydetti.
Aşırı kar yağışı, aşırı sıcak, aşırı yağış, dolu, güneş yanıklığı, sel su baskını, çığ, deprem, don, fırtına, yangın, heyelan, hortum, kırağı, yıldırım düşmesi gibi afetlerin Türkiye'deki etkilerine dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu yıl içinde meydana gelen afetler nedeniyle 57 ilde, 163 bin 850 üreticiye ait 4 milyon 328 bin 685 dekar alan etkilendi. Bu afetlerin büyük bölümü mayıs ayı içinde oldu. Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak."
Üreticilerin, tarım sigortası kapsamında olan riskler için TARSİM hasar raporu, tarım sigortası kapsamına girmeyen afetler için de il/ilçe hasar tespit komisyonu raporuyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurarak, tarımsal kredi borçlarını erteletebileceğine ya da taksitlendirebileceğine işaret eden Pakdemirli, ayrıca TARSİM kapsamında olmayan afetlerle ilgili il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin hasar tespit çalışmalarının ardından ilgili valiliklerin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından il acil destek ödeneği talep edebileceklerini bildirdi.
"AŞIRI SICAK ZARARLARI DA KAPSAMA ALINACAK"
Pakdemirli, mayısta ani sıcaklık değişimleri nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki bazı illerde turunçgil, zeytin ve bağ üretim alanlarında küçük meyve dökümlerinde artış meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemizde uzun yıllardır ilk kez turunçgilleri olumsuz etkileyen aşırı sıcak zararı yaşandı. Aşırı sıcak zararı tarım sigortaları kapsamında bulunmuyor. Bu konuda gelen talepleri dikkate alarak önümüzdeki yıl itibarıyla narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması için bilimsel bir çalışma başlattık. Tarım doğal afetlerden en çok etkilenen sektör. Çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırması büyük önem taşıyor."
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