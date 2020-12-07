Pakdemirli, çevrim içi gerçekleştirilen Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı (UKAFEST) Kongresi'nin açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmanın temel anahtarının kırsal kalkınmadan geçtiğini aktaran Pakdemirli, kırsal kalkınma alanında yapılacak her türlü yatırım ve çalışmanın, ülkelerin kalkınmasını hızlandıracağını söyledi.

Bakanlık olarak, kırsal kalkınmanın etkinliği ve sürdürülebilirliği için birçok milli program geliştirdiklerini, başta IPARD olmak üzere uluslararası programlarla iş birliği içerisinde başarılı projelere imza attıklarını bildiren Pakdemirli, son 2,5 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin ve hızlı yapısı sayesinde Türkiye'nin, toplam ihracatın yüzde 10'undan fazlasını karşılayarak net bir 'tarım ürünleri ihracatçısı ülke' konumuna yükseldiğine işaret etti.

"YÜZDE 50-100 ORANLARINDA HİBE"

Pakdemirli, kırsal alanlarda üretim, katma değer ve istihdam sağlanması için birçok destek, teşvik ve hibe sağladıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda, ulusal kaynaklı ekonomik ve kırsal alt yapı yatırımlarımız kapsamında, Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri ve IPARD hibeleri dahil bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 26,5 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu destekler sayesinde, kırsalda reel olarak yaklaşık 48,5 milyar liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu. Ekonomik yatırımların süresini de 2025 yılına kadar uzattık. IPARD kırsal kalkınma destekleri ve ORKÖY kredileri de devam ediyor. 2022'ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına, konusuna göre yüzde 50 ile yüzde 100 oranında hibe sağlayacağız. Geçen yıl pilot olarak başlayan, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Pakdemirli, 2019 yılında yapılan Tarım Orman Şurası'nda belirlenen eylemleri salgın sürecine rağmen hayata geçirdiklerini aktararak bu ay, 2020'ye ilişkin şura kararları ile 2021 yılında hayata geçirilecek eylem planlarının değerlendirilmesi için toplantı yapacaklarını söyledi.

"SULAMA YATIRIMLARIYLA ÇİFTÇİYE GELİR ARTIŞI SAĞLANDI"

Su ve sulama alanında son 18 yılda yaklaşık 254 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Son 2,5 yılda ise su alanında yaklaşık 38 milyar liralık yatırım yaptık. Böylece çiftçilerimize yıllık 2,6 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Önümüzdeki yılı da '2021 Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettik. Bu kapsamda yer altı barajları başta olmak üzere, suyu tasarruflu ve verimli kullanma konusuna daha çok odaklanacağız. Suyu koruma ve suyu tasarruflu kullanma konusunda da milletimizin farkındalığını artıracak çalışmalarımızı da hızlandıracağız."

Pakdemirli, kırsal kalkınma hibe desteği verilen başarılı yatırımların yaygınlaştırılmasını da teşvik etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Merkezi ve yerel paydaşlarla birlikte Isparta ilimizde Gülanta (gül ve lavanta) ağ projesi ile seçilen 11 tıbbi ve aromatik bitkinin lansmanını da 16 Aralık'ta gerçekleştireceğiz. IPARD faydalanıcısı çiftçilerin ve küçük işletmelerin pazarlama kapasitesinin arttırılmasına yönelik bir başka projemiz de yolda." ifadelerini kullandı.

"YENİ ÇAĞRI İLANLARINA ÇIKACAĞIZ"

Toplantıda kırsala ilişkin gelecek dönem yol haritasını da anlatan Pakdemirli, şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılına kadar bakanlık olarak 150 bin hektar alanı modern sulama sistemleri ile buluşturmak için toplam 600 milyon lira destek ödemesi yapılmasını planlıyoruz. 100 milyon metreküp odun üretimi ile orman köylülerine 1 milyar lira katkı sağlayacağız. 2,3 milyar lira ORKÖY desteğini 33 bin 300 orman köylüsü aileyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bal ormanı sayımızı 585'ten 720'ye çıkaracağız. 754 milyon fidan üretim ve bakımı ile 470 ton tohum üretmeyi planlıyoruz. Zira bu üretimin ülke ekonomisine katkısı 430,8 milyon lira olacak. Kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, işveren ve kendi hesabına çalışan kadın girişimci sayısının yükseltilmesi için çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin geleceği olan evlatlarımıza, doğa bilinci, çevre farkındalığı, tarım sevgisi ve gıda okuryazarlığı kazandırmak için 4 bin 500 çocuğumuzun eğitim almasını sağlayacağız. 2021 ve 2022 yıllarında hayvancılık, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanlarında yeni başvuru çağrı ilanlarına çıkacağız. Bu başvuruların ödemelerini de 2023'ün sonuna kadar yapmış olacağız. Bu sayede de ülkemize tahsis edilmiş olan 601 milyon avro tutarındaki AB fonu, kırsal alanlarımızda yaşayan çiftçi ve yatırımcılarımızla buluşturulmuş olacaktır."

Pakdemirli, 2020 yılı içerisinde uygulanmaya başlanan "LEADER Yaklaşımı -Yerel Kalkınma Stratejileri" tedbirinin ilk etapta 2023 sonuna kadar devam edeceğini aktararak, 2021-2027 dönemini kapsayacak IPARD-3 programı ile ilgili hazırlık çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. IPARD-1 ve IPARD-2'den kazanılan tecrübelerle Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeni bir program oluşturacaklarını da belirten Pakdemirli, IPARD kapsamında kurulan işletmeler sayesinde kırsal alanlarda 100 bin istihdam hedefini yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi'ni ülke genelinde uygulamaya koymayı ve 200 milyon lira hibe desteği vermeyi hedeflediklerine işaret ederek, "2021-2025 yılları arası 4. dönem kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine yönelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde yüzde 50 hibeli 500 milyon liraya varan hibe desteği vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Köylüyü ve çiftçiyi güçlerinin son damlasına kadar destekleyeceklerini belirten Pakdemirli, "Bakanlığım ve şahsım olarak, başarılı bir üretici olmayı hayal eden herkesin yanındayız. Bir başarı öyküsü yazmak isteyen tüm çiftçilerimizin arkasındayız. Girişimci ruhların, sağlam fikirlerin, vizyoner projelerin daima arkasındayız." dedi.

"TARIM VE KIRSAL FASILLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Kongrenin açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı da AB üyelik sürecinde tarım ve kırsal kalkınma alanındaki uyumun önem taşıdığını ifade ederek, Türk tarımının ortak tarım politikasına uyumunun oldukça çaba gerektirdiğini söyledi. Son dönemde bu yönde atılan adımların son derece doğru olduğunu anlatan Kaymakcı, tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili fasıllara yönelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaymakcı, üyelik müzakerelerindeki siyasi engellere karşın ilgili fasıllardaki uyum çalışmalarını yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Meyer-Landrut da kırsal destek programlarının Türkiye'de başarıyla uygulandığını ve pek çok kişinin faydalandığını belirterek, "Karbondioksit emisyonlarını azaltmamız, daha az atık üretmemiz gerek, organik üretim, biyoçeşitlilik geliştirilmeli ve genç çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor. Yeni ortak tarım politikası şu anda bu yöne doğru hareket ediyor. Biz de IPARD-3'ü bu yönde sürdürmeyi düşünüyoruz. IPARD politikaları kırsal kalkınmaya destek sunmaya devam edecek." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Pakdemirli, sanal fuar alanını ziyaret ederek iyi uygulama örneği projeleri inceledi.