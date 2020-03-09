AA

Pakdemirli, Isparta Ticaret Odası'nda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Pakdemirli, "Gıda kontrolleri son günlerde çok daha fazla gündemimizde. Önümüzdeki haftada yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, gıda tağşişi yapanları veya topluma sağlığa aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak, mevcut cezaları arttıracak yeni bir yasa teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"DENETİMLER 30 KAT ARTTI"

Teklifin şu anda meclis komisyonunda olduğunun bilgisini veren Pakdemirli, şunları söyledi:

"İnşallah yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyor olacağız. Bu cezalar artana kadar hiç ara vermeden kimseye de nefes aldırmadan denetimlere devam edeceğiz. Elbette işini doğru düzgün yapanlara diyeceğimiz bir şey yok ama işini yanlış yapanlara da aman vermeden konunun takibini yapmaya devam ediyoruz. Geçen yıl 1,2 milyon denetim yaptık. Her yıl bu denetimlerimizi artırıyoruz. Toplam da 30 kat artan denetimimiz var."

"Alo 174" hattının önemine değinen Pakdemirli, markete veya restorana giden bir kişinin aldığı ürünü beğenmediğinde ya da içerisinde katkı maddesi olduğunu düşündüğünde hattı arayıp ihbar edebildiğini, ihbarı yapan kişiye ise iki gün içinde dönüş yapıldığını dile getirdi.

Toplumun bir dinamizm içinde olduğuna ve sürekli değiştiğine dikkati çeken Bekir Pakdemirli, "Her zaman çağrı merkezlerini aramak mümkün olmayabiliyor. Bununla ilgili yeni WhatsApp hattı kurduk. '05011740174' üzerinden herhangi bir gıdayla ilgi şikayeti buradan mesaj atabilirsiniz. En kısa zamanda geri dönüş sağlayacağız. Bunu dün ilk kez İzmir'den açıkladım. Açıklar açıklamaz kafalar öne düştü. Herkes WhatsApp'tan mesaj göndermeye başladı ama mutlaka bir şey almış olmanız lazım mesaj atmanız için." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BUĞDAYDA KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buğday ithalatıyla ilgili spekülasyon yapıldığını belirterek, "Türkiye 20 milyon ton buğday üretir, 19 milyonunu tüketir. Kendi kendine yeten bir ülke ama bunun dışında un ve makarna fabrikalarının boş kalmaması için zaman zaman ihtiyaç varsa ithalat yapılabilir. Bu fabrikalar boş mu kalsın?" dedi.

Pakdemirli, Isparta Ticaret Odası'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin birim anlamında tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa'da bu yıl birinci olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin 2002'den beri tarımsal gayri safi yurtiçi hasılasının 37 milyar liradan 275 milyar liraya çıktığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 216 milyar lira olan tarımsal hasılamız bu yıl 275 milyar lira. AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal desteklerimiz 12 misli arttı. 2020 bütçemizin de yarısından fazlasını tarımsal desteklere ayırdık. Toplamda 45 kat hayvancılık desteklerimiz arttı. Bugüne kadar 33 milyar lira hayvancılık desteği verdik. Büyükbaş hayvan sayımız yüzde 80, küçükbaş hayvan sayımız ise yüzde 53 arttı. Bugün Türkiye, Avrupa'da 66,6 milyon ile küçükbaş hayvan varlığında birinci, büyükbaş hayvan sayısında ise ikinci sırada."

"TÜRKİYE BUĞDAY UNU İHRACATINDA BİRİNCİ"

Pakdemirli, makarna ihraç eden Türkiye'nin buğday unu ihracatında ise dünya ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Buna rağmen buğday ithalatıyla ilgili spekülasyonlar yapıldığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Herkesin diline pelesenk olan o; 'Hollanda'nın 17 milyar dolar tarımsal gayri safi milli hasılası var. Bizim üçte birimiz ama 5-6 misli ticaretini, ihracatını, ithalatını yapar.' Türkiye 20 milyon ton buğday üretir, 19 milyonunu tüketir. Kendi kendine yeten bir ülke ama bunun dışında un ve makarna fabrikalarının boş kalmaması için zaman zaman ihtiyaç varsa ithalat yapılabilir. Bu fabrikalar boş mu kalsın?"

"ORMAN YANGININDA 12 DAKİKADA MÜDAHALE"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikalardan 12 dakikaya indirdiklerini söyledi. Pakdemirli, bu süreyi 2023'ten önce 10 dakikanın altına çekmeyi hedeflediklerini de bildirdi.

AK Parti döneminde barajların, hidroelektrik santrallerinin, göletlerin ve içme suyu tesislerinin kat be kat arttığına işaret eden Pakdemirli, "2 milyon hektarı daha sulamaya açmamız gerekiyor. Bunu ne yapıp edip bitirmeliyiz. Çünkü bu gıdamızın ve tarımımızın olmazsa olmazı." diye konuştu.

"TOHUMUN YÜZDE 96'SI YERLİ"

Tohumun da yine spekülasyon yapılan konulardan bir başkası olduğunu hatırlatan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Tarladaki tohum yerlilik oranımız yüzde 96. AK Parti döneminde tohum üretimimiz 8 misli artmış durumda. 900 tohum firmasının 860'ı yüzde 100 yerli, aşağı yukarı kalan 40'ının da yarısı yerli-yabancı diğer yarısı da yabancıdır. Yerli tohum anlamında Türkiye çok büyük merhale kat etti. Milli savunma sanayisi kadar bu işi önemsiyorum. Yerli sebze ile ilgili eksikliklerimiz vardı, sebze tohumlarımızla ilgili de TUBİTAK'la bir projemiz var. Elektrikli traktör prototipi de geliştirdik. 45 dakikalık şarjla 7 saatten fazla çalışabiliyor. Performansı normal motorlu traktörlerin çok daha üzerinde. Orta boy traktörlerle kabaca aynı fiyat veya yüzde 10-20 daha pahalı olacak. Ancak 250 liralık mazot harcayan 20 liralık şarjla işini halledecek. Bunun Türkiye'deki üretime çok büyük katkısı olacağına inanıyorum."

Toplantıya TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de katıldı.