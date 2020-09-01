AA

Pakdemirli, Giresun Limanı'nda düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen yıl sezonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda "vira bismillah" diyerek açtıklarını anımsatarak, bugün ise Giresun merkezde yine birlikte dualarla yeni av sezonunu açacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Giresun'da yaşanan sel felaketinden dolayı vefat eden şehitlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Pakdemirli, selin oluşturduğu yaraları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve devletin imkanları ile hızlı bir şekilde saracaklarını, bundan vatandaşların hiç bir şüphelerinin olmamasını istedi.

Pakdemirli, 49 yıl önce çıkarılan Su Ürünleri Kanunu'nun, sektörün ihtiyaçlarına ve günün şartlarına uygun şekilde düzenlenmesi için verdiği güçlü destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve yasama çalışmalarını sonuçlandıran Gazi Meclise, Bakanlığı ve tüm balıkçılar adına şükranlarını arz etti.

Yasal düzenleme sayesinde, helalinden ekmeğini kazanan balıkçıların haklarını korumak adına önemli bir adım atıldığının altını çizen Pakdemirli, "Balıkçılarımızla yaptığımız görüşmelerde, bu düzenlemenin olumlu etkilerini görmeye başladıklarını ifade ediyorlar. Ayrıca 40 yıldır denizlerimizde görülmeyen uskumrunun da tekrar görülmeye başlandığını söylediler." diye konuştu.

Pakdemirli, ayrıca su ürünleri varlığının korunması ve gelecek nesillere güçlü şekilde aktarılması için önemli düzenlemelerin de bu yasa ile hayata geçtiğine işaret etti.

"TÜRK SOMONUNU, LEVREĞİNİ DÜNYADA MARKA HALİNE GETİRDİK"

Geçen yıl, balıkçılık sezonunun bol ve bereketli geçtiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Öyle ki su ürünleri üretimimiz 1 yılda yüzde 33 artışla tüm zamanların rekorunu kırarak 837 bin tona ulaştı. 2023 yılı için toplam su ürünleri üretim hedefimizi de 1 milyon ton olarak belirledik ve potansiyelimizin farkında olarak bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Pakdemirli, ülkenin çok güçlü bir balıkçılık filosu olduğunu da belirterek, "Bu filo, kendi denizlerimiz için ihtiyacımız olanın üzerinde bir avcılık kapasitesine sahip. Avcılığın yanında, bu üretim artışında, yetiştiricilik üretiminin büyük bir payı olduğunu belirtmek istiyorum. Sağlanan destekler ve hükümetlerimizce uygulanan kıyılardaki yatırımlar ve politikalar sayesinde 18 yılda yetiştiricilik, üretimimiz 6 kattan fazla artarak 373 bin tona yükseldi." ifadesini kullandı.

Su ürünleri üretiminin yanında ihracatın da rekorlar kırmaya devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"18 yılda 10 kattan fazla artışla 1 milyar doları geçti. Böylece 2023 ihracat hedefini 2019'da yakalamış olduk. Yeni hedefimizi ise 2 milyar dolar olarak güncelledik. İnşallah bu hedefi de yakalayacağız. Türk somonunu, levreğini dünyada marka haline getirdik. Balıklarımızı AB ülkeleri, ABD, Japonya, Rusya başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç etmekteyiz. Bu bizler için büyük gurur kaynağıdır. Hamdolsun, Türkiye'nin su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı konumu artarak devam edecektir."

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, balıkçılık anlaşmaları kapsamında, büyük kapasiteli balıkçı gemilerinin Atlantik'ten Pasifik'e kadar avcılık yapmalarını teşvik edip, kolaylık sağladıklarını vurgulayarak, "Bu yolla kendi denizlerimizdeki balık stokları üzerindeki av baskısını azaltırken balıkçılarımıza okyanuslarda avlanma imkanı sağlayarak gelirlerini artırıyoruz." diye konuştu.

"KILIÇ BALIĞINDA 35 TON OLAN AVCILIK KOTAMIZI 13 KATINA ÇIKARDIK"

Balıkçıların ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini de anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, meteorolojik hadiseler konusunda balıkçılarımızı SMS ile bilgilendiriyor, denizlerdeki meteorolojik verileri anında paylaşıyoruz. 2020 yılı için su ürünleri ve balıkçılık sektöründe çalışan vatandaşlarımızı, kaza, zarar, güvenlik, afet gibi durumlar bakımından Tarım Sigortaları Havuzu'na dahil ederek teminat kapsamına aldık. Adana Karataş'ta 6 milyon metrekarelik alanda, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Bu projeyle bölgeye 1,6 milyar lira yatırım yapılacak ve 3 bin kişinin istihdamı sağlanacak. Su ürünleri avcılarına, üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından faiz indirimli kredi sağlanıyor. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitümüzde Türkiye'nin ilk Su Ürünleri Ulusal Gen Bankasını kuruyoruz. Böylece su ürünlerinde gen kaynaklarımızı daha etkin koruyacağız."

Pakdemirli, Türkiye'nin yürüttüğü başarılı müzakereler sonucunda kalkan balığı avcılığında 497 ton ile toplam avlanabilir kota miktarı içerisinde yüzde 58 pay ile en yüksek avlanma hakkı elde eden ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin orkinos kotasını 2010 yılında yoğun çalışmalar ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz üstün başarılarla bu sene 5,5 katına yükseldi. Aynı şekilde uluslararası avlama kotasına tabi olan kılıç balığında 35 ton olan avcılık kotamızı 13 katına çıkardık. Karadeniz'de büyütülen ve ithal somon balığına alternatif olan büyük alabalığa Türk somonu ismi vererek markalaşma yolunda önemli bir adım attık." dedi.

Geçen yıl Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirdikleri, Tarım Orman Şurası'nda balıkçılık ve su ürünleri sektörünü tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını anımsatan Pakdemirli, "Sektörün daha ileriye gidebilmesi için yapılması gerekenleri ve hedeflerimizi sektörün asıl sahipleriyle, balıkçılarımızla birlikte bir bir hayata geçiriyoruz. Tabi biz, hükümet ve bakanlık olarak, bu sektöre yapılan yatırımın, geleceğimize yapıldığının bilincindeyiz. Attığımız her adımda, yaptığımız bütün denetim ve kontrollerde, sadece balıkları korumuyoruz, balıkların yaşadığı suları da koruyoruz ve hatta balıklara yuva bile kuruyoruz." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZA DAHA ÇOK BALIK YEDİREBİLMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Pakdemirli, avcılık esnasında kaybedilen veya terk edilen, "hayalet ağ" olarak tabir edilen av araçlarını da sulardan temizlediklerini aktararak, "Yani diyoruz ki deniz varsa, hayat var. Ve denizde, dünya kadar hayat var. Ve bir de 'sofrada balık, ömür boyu sağlık' diyoruz. Vatandaşlarımıza bu amaçla daha çok balık yedirebilmeyi hedefliyoruz. Bunun için geçen yıl, birçok tanıtım kampanyaları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Balık tüketimini artırmak için özellikle avcılara yönelik olarak toptan balık satışlarında KDV'yi yüzde 8'den, yüzde 1'e indirdiklerini belirten Pakdemirli, bu sayede kişi başı balık tüketimini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Pakdemirli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mavi vatanımızı, mavi cennetimizi, denizlerimizi konuştuğumuz bugünlerde, bize bu engin ve zengin denizleri miras bırakan ecdadımıza gönülden minnet ve rahmet duygularımı ifade etmek istiyorum. Yine bugün, vatan topraklarımızın her karesinde olduğu gibi, denizlerimizdeki hürriyetimizi, milli güvenliğimizi ve denizlerimizdeki bütün haklarımızı, herkese ve her şeye rağmen korumak için gösterdiğiniz büyük çaba için size, şahsım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Balıkçı kardeşlerimiz söz konusu olduğunda da bizleri yalnız bırakmayan zat-ı alinize, katılımlarınız için de hassaten teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu vesileyle, tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız, bereketli bir sezon diliyorum."