Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dmitry Patrushev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Pakdemirli, görüşmede Rusya'nın ikili ve bölgesel iş birliği alanlarında önemli bir ortak olduğuna işaret etti. Türkiye ve Rusya arasındaki genel ticaret hacminin yüzde 15 artarak, 2018 yılında 25 milyar doları geçtiğini bildiren Pakdemirli, iki ülkenin tarımsal ticaret açısından daha büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

"BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Başta domates olmak üzere, Rusya'ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzelerin kontrol için limanlarda uzun süre bekletildiği ve bu nedenle ürünlerde bozulma olduğunu belirten Pakdemirli, kontrollerde yaş meyve ve sebze ürünlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, ayrıca Gelencik Limanı'nın kapalı olduğu süre boyunca kullanılacak Tuapse ve Novorossiysk limanları altyapısının, iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 3. Dönem Toplantısı'nın 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirileceğine değinen Pakdemirli, Rusya ile balıkçılık ürünleri alanında iş birliğinin önemli olduğunu ve bu kapsamda Rusya tarafınca, onay bekleyen işletmelere en kısa sürede onayların sağlanması gerektiğini vurguladı.

"TYK TOPLANTILARI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN FIRSAT"

Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Patrushev de Rusya'nın domates kotasını 150 bin tona çıkaran kararın, nisan ayında imzalanmasının ardından yürürlüğe konulduğunu hatırlattı.

Türkiye ve Rusya arasında ikili ticaretin yanı sıra yatırım, bilimsel ve teknik konularda da iş birliğinin yapılmasının önemine işaret eden Patrushev, iki ülke arasında TYK toplantılarının düzenli şekilde yapılmasının, sorunların çözümü için fırsat olduğunu belirtti.

Patrushev, temmuz ayında St Petersburg'da yapılacak "Su Ürünleri Fuarı"na, Bakanı Pakdemirli'yi davet etti.