18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul'a getirilen, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden köpek Bobo ameliyat edildi.
AA'nın haberine göre hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından öğle saatlerinde ameliyat edileceği Veteriner Göz Merkezine getirilen Bobo, yapılan muayenenin ardından ameliyata alındı. Bobo'nun ameliyatı, veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından gerçekleştirildi.
Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Şaroğlu, "Bobo'nun ışığa kavuşup kavuşamayacağını anlamak birkaç hafta sürebilir. Teknik anlamda ameliyat iyi geçti. Ameliyat tek gözüne uygulandı. Fako cerrahisi ile kataraktlı lens uzaklaştırıldı. Gözün içerisine onun boyutuna uygun protez bir lens yerleştirdik" dedi.
Bobo'nun bir sembol haline geldiğini belirten Şaroğlu, şöyle konuştu:
"Bakanımız başta olmak üzere birçok hayvansever örgüt ve meslektaşımız Bobo'nun durumuyla ilgili haber bekliyor. Bobo'nun iyi olmasını istiyoruz. Şunu da söylemek gerekir, Bobo'yu detaylıca muayene ettik. Tek sorunu katarakt değildi. Zamanında retinasında da kanama gelişmiş, her iki gözünde az ya da çok hasar olduğu için görmemesinin bir sebebi de bu. Şu an retinasına müdahale etme şansımız yok. Bobo aynı zamanda kronik bir böbrek yetmezliği yaşıyor. Hem böbrek tedavisi hem de göz tedavisi devam edecek. Görme şansı var."
"BİR HAFTA MİSAFİR EDECEĞİZ"
Bobo'nun İstanbul'daki tedavi sürecini takip eden İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da Bakan Pakdemirli'nin o gece hemen kendilerini arayarak ne yapabileceklerini sorduğunu anlattı. Bobo'nun sadece retinasında problem olmadığını, aynı zamanda kronik böbrek rahatsızlığı da geçirdiğini vurgulayan Karaca, "Kendisini bir hafta misafir edeceğiz. Genel durumuyla ilgili tedavisi başka bir klinikte devam edecek" dedi.
Mersin'de yaşayan Ferda Şahin, 12 yıldır baktığı ve 5 ay önce katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden doberman cinsi köpeği Bobo'nun yaklaşık 6 bin liralık tedavi masrafını karşılayamamış ve sosyal medyadan kampanya başlatmıştı. Durumu öğrenen Bakan Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat vererek, aileye yardım edilmesini istemişti. Pakdemirli, Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ve Bobo ile buluşarak, tedavi için gerekenin yapılacağını belirtmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!