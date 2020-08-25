Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos günü saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, çevredeki belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahale edildi.
800 EV TAHLİYLE EDİLDİ
Alevlerin tehdit ettiği Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Toplam 800 evden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı çevredeki akrabalarının yanlarına, bir kısmı da yurtlara yerleştirildi. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi.
200 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Kontrol altına alınamayan yangında 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Adana ve çevre illerden de takviye gelen itfaiye ekipleri karadan söndürme çalışmasına devam ediyor.
YANGININ SEYRİNİ UYDUDAN İNCELEYEN PAKDEMİRLİ, EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ
Dün bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerini gece saatlerinde de sürdürdü. Pakdemirli, yangının çıkış sebebi olarak sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
DHA'nın haberine göre; uydu görüntülerini izleyip, yangının seyri hakkında ekiplere direktifler veren Bakan Pakdemirli, yangının en kısa sürede söndürülmesi için tüm imkanların seferber edilmesi için talimat verdi. Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarına kadar da Orman Genel Müdürü Bekir Karaca ile telefonla görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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