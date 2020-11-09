Bakan Pakdemirli, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar sektöründen 79, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründen 485 olmak üzere toplam 564 projeye yaklaşık 261 milyon lira hibe desteği sağlanacağını dile getirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) uyguladığı IPARD II programı çerçevesinde yayımlanan 9. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçlarının belli olduğunu aktardı.
Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar sektöründen 79, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründen 485 olmak üzere toplam 564 projeye yaklaşık 261 milyon lira hibe desteği sağlanacağına işaret eden Pakdemirli, "Bu hibe sayesinde yaklaşık 438 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, desteklenecek alanlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinde, 18'i süt üreten tarımsal işletmeler, 45'i kırmızı et üreten işletmeler, 16'sı kanatlı eti üreten işletmeler yatırımı, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde ise 342'si bitkisel üretim, işleme ve paketleme, 47'si arıcılık ve arı ürünleri üretim, işleme ve paketleme, 29'u zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 27'si kırsal turizm ve rekreasyon yatırımı, 3'ü su ürünleri yetiştiriciliği yatırımı, 11'i makine parkları yatırımı, 26'sı yenilenebilir enerji yatırımı olmak üzere toplam 564 projeye hibe desteği sağlanacak. TKDK tarafından 2020 yılı içerisinde toplam hibe desteği 1,6 milyar lira olan 3 bin 924 proje desteklenmek üzere onaylandı ve yatırımlar başlatıldı."
Öte yandan, 9. başvuru çağrısı 2. grup kapsamında onaylanan projeler www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklandı.
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