Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Iğdır'da büyükbaş hayvan üretim tesisini ziyareti sırasında yem fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İncelemelerde bulunmak üzere Iğdır’a gelen ve burada Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün açılışına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından Iğdır merkeze bağlı Akyumak Köyü’nü de ziyaret etti. Akyumak köyünde devletten aldığı destekle süt ve büyükbaş hayvan üretim tesisi kuran Hükümdar Arat’a ait tesisi de ziyaret eden Bakan Pakdemirli daha sonra tesisin içini gezdi. Tesiste gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden yem fiyatlarına müdahale edeceklerinin sinyalini verdi.
TMO üzerinden besici ve üreticilere aylık 200 bin ton olmak kaydıyla sabit fiyatla mal vermeyi taahhüt ettiklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“81 ilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün de yurdun en doğusunda Iğdır ilimizdeyiz. Iğdır’da sabahtan güzel bir hizmetin imzasını attık. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün açılışını yaptık. Şimdi de Hükümdar Arat kardeşimizin süt ve besi çiftliğindeyiz. Buradan 100 civarında hayvanı var Hükümdar beyin. Hatırlatma babında söylüyorum yakın zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden hem besicimize hem de üreticimize ayda 200 bin ton olmak kaydıyla sabit fiyatla mal vermeyi taahhüt ettik. Bunun sonucunda besicimiz ve üreticimiz daha düşük maliyetlerle yem üretimi yapabilecek ve yem girdisi sağlayabilecek. Bunu zaten geçen sene arpa boyutunda, mısır boyutunda da başlatmıştık. Besicilerimize 90 gün vadeli mal veriyorduk şimdi bu sene besicilerimizin yanında yem üreticilerimize ve yem sanayicilerimize de vermeye başlayacağız ki torba yem kullanan besicimiz ve üreticimiz bu imkanlardan faydalanabilecek. Bildiğiniz gibi mısır ve arpa aşağı yukarı yem rasyonlarında işin yarıya yakınını oluşturduğu için önümüzdeki hasat dönemine kadar besicimizin, üreticimizin yanında olacak projeyi başlattık. Bunun hem süt hem de karkas et maliyetlerini olumlu etkileyeceğine inanıyorum.”
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