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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ağaçlandırma çalışmalarında gösterdiği başarıyı fidan üretiminde de yakaladı.
Türkiye 1992-2002 arasında yıllık ortalama 75 milyon fidan üretimi gerçekleştirken son 16 yılda yapılan çalışmalarla bu rakam 350 milyon adede çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son yıllarda ağaçlandırmada olduğu gibi fidan üretiminde de önemli mesafe aldıklarını belirtti.
Bakan Pakdemirli, "2003 öncesi 1992-2002 yılları arasında ortalama yıllık 75 milyon fidan üretimi gerçekleşirken, son 16 yılda ortalama yıllık 350 milyon adet fidan üretim rakamını yakaladık. Bazı yıllar ise bu üretim miktarımız 470 milyon adede kadar da yükseldi." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin önceden fidan ithal ettiğini vurgulayan Pakdemirli, "Yıllık fidan üretim kapasitemizi son 10 yılda 54 milyon arttırdık. Bu çerçevede geçen yıl 320 milyon fidan üreterek bunları toprakla buluşturduk. Ayrıca üretilen bu fidanlar ile belediyeler ve vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fidan ihtiyacını karşıladık." değerlendirmesinde bulundu.
ÜRETİMİ ARTAN TÜRLER
Orman fidanlıklarında üretilen tür sayısının son 5 yılda 400’den 854'e çıktığının altını çizen Pakdemirli, "Bu yıl ağustos ayı itibarıyla 183 milyon fidan üretim rakamını yakaladık. Nesli tehlike altında olan ardıçların toplu üretimini ise kimyasal yöntemler kullanmadan dünyada ilk kez biz başardık." bilgisini paylaştı.
Pakdemirli, alıç, ahlat, üvez, kuşburnu gibi yöresel türlerden her yıl ortalama 23 milyon fidan ürettiklerini belirterek, "Bu fidanlar ile yaban hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını güvenceye alıyoruz. Diğer yandan her yıl ortalama 8 milyon adet tıbbi ve aromatik bitkiyi de üretiyoruz." ifadesini kullandı.
Tohum üretim noktasında da artış yaşandığının aktaran Pakdemirli, 2003 yılında üretilen tohum üretim miktarının 100 ton olduğunu, bu rakamın 2018'de ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ve süs bitkileriyle 223 tona yükseldiğini kaydetti.
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