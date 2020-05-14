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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarımın önemli ve stratejik bir sektör haline geldiğini bildirdi.

Gıdanın ana kaynağı olan tarımın birçok sektöre de ham madde sağladığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, gıdanın ülkeler için adeta bir milli güvenlik meselesi olduğunu göstermiştir. Bakanlık olarak bu önemin farkındayız ve tarımsal politikalarımızı bu bilinçle oluşturup hayata geçiriyoruz."

Pakdemirli, salgın sürecinde tarımsal üretimin aksamaması ve çiftçilerin mağdur olmaması için birçok tedbiri hayata geçirdiklerini ve geçirmeye de devam ettiklerini belirterek, bu süreçte birçok ülkenin gıdaya erişimde sıkıntı yaşadığını, Türkiye'nin ise alınan önlemlerle üretim ve gıda tedarik zincirinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

Bakanlık olarak, çiftçiler için uzaktan eğitim ve danışmanlık hizmetini uygulamaya koyduklarını anımsatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Üreticilerimizi koruyacak ve destekleyecek Dijital Tarım Pazarı platformumuzu devreye aldık. Hasat öncesi alım fiyatlarını açıklayarak üreticilerimizi sevindirdik. Sadece tarımsal üretime değil, üretilen ürünlerin kolayca işlenmesi, katma değerli hale getirilmesi ve pazarlanması için de kırsal kalkınma yatırımlarına destek sağlıyoruz. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttuk."

22 MİLYAR TL DESTEK

Pakdemirli, son 18 yılda çiftçilere 310 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptıklarını, bu yıl da 22 milyar lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

2020'nin ilk üç ayında toplam destek ödemesinin yüzde 56'lık kısmı olan 12,4 milyar lirayı çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını belirten Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Tarımsal üretimde verimin artması ve çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde etmesi için 565 yeni baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi tarımsal sulamaya açtık. Bu sayede tarımsal hasılamız yüzde 645 artışla 275 milyar liraya ulaştı. Tarımsal ihracatımız ise 18 milyar dolara çıktı. Tarım ve gıdada dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolar oldu. Tarımda net ihracatçı bir ülke konumuna yükseldik. Hayvancılıkta da 48,5 milyon küçükbaş hayvan varlığıyla Avrupa'da birinci, 17,9 milyon baş büyükbaş hayvan varlığıyla ikinci, 23 milyon tonluk süt üretimiyle üçüncü sırada yer alıyoruz."

Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal gayri safi milli hasılada (GSYH) Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini geride bırakarak, 48 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider konumda bulunduğuna dikkati çekerek, tarımda yakalanan bu başarının, yaz kış demeden çalışan, emek veren, alın teri döken, eli nasırlı çiftçiler sayesinde olduğunu vurguladı.

Türk milletinin savaş dönemlerinde dahi tarımsal üretimi bırakmayarak kendi kendini doyurabildiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de çiftçilerimiz bağında, bahçesinde ve tarlasında yağmur çamur demeden emekleriyle sofralarımızı bereketlendirmeye devam ediyor. Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler, ekimden hasada kadar tarımsal üretimin her aşamasında onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Onların bu ülke için verdiği emek ve alın teri her zaman kutsaldır. Bu vesileyle ülkemiz için üreten, hizmet eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."