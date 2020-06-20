AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kars Barajı'nda depolanacak su ile Kars ve Digor ovalarında 44 köye ait tarım arazisi, cazibeli borulu sistemle sulanacak. Sulamada enerji kullanılmayacağından, çiftçimizin herhangi bir elektrik masrafı olmayacaktır. Böylece Kars'ın bereketli topraklarından daha çok verim alacağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, Kars Barajı açılışında yaptığı konuşmada, törene telekonferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baraj hakkında bilgi verdi.

Ülkenin Çubuk ve Gölbaşı barajlarıyla başlayan ve rahmetli Adnan Menderes dönemi ile ivme yakalayan baraj inşaatlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen projelerle zirveye ulaştığını belirten Pakdemirli, "Büyük bir onur ve mutlulukla ifade etmeliyiz ki sizin himayelerinizde son 18 yılda, cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katı baraj inşa ettik." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Deriner, Ermenek, Çine Adnan Menderes barajları ile Akköprü Barajı'nın birer mega projeler olduğunu belirterek, ülkenin vizyon projesi olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı'nda da son 1 ayda enerji üretimine başlandığını bildirdi.

Yusufeli Barajı'nın da büyük ilerleme kaydettiğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Hasretle beklenen tarımsal sulamanın yapılacağı Kars Barajı, temelden 56 metre yükseklikte, 1 milyon metreküp gövde hacimli dolgu tipinde bir baraj. Bütün ünitelerinin inşasında yüzde 95 oranında yerli sermaye ile üretilen malzeme ve ekipman kullanıldı. Kars Barajı'nda depolanacak su ile Kars ve Digor ovalarında 44 köye ait tarım arazisi, cazibeli borulu sistemle sulanacak. Sulamada enerji kullanılmayacağından, çiftçimizin herhangi bir elektrik masrafı olmayacaktır. Böylece Kars'ın bereketli topraklarından daha çok verim alacağız. Ayrıca, Kars Barajı'ndan yıllık 10 milyon kilovat/saat enerji üretilecektir. Yine proje kapsamında. An itibarıyla 30 köyü kapsayan alanda, yüzde 40 oranında arazi toplulaştırması gerçekleştirilmiştir."

Pakdemirli, Kars Barajı'nın tam faaliyete geçmesiyle sağlayacağı sulama ve enerji faydasının yanı sıra 7 bin 250 kişiye de iş imkanı sağlanacağını ifade ederek, barajla arpa, buğday ve yem bitkilerinin ekili bulunduğu arazilerin sulanacağını anlattı.

Bölgede en önemli ihtiyaç olan kaba yemin yeterli miktarda temininin sağlanacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Girdi maliyetlerinin azalmasıyla büyükbaş hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlanacaktır. Ve inanıyoruz ki Kars Barajı ile inşallah bu bölgenin çehresi daha da güzelleşecektir. Bu baraj ile Karslı hemşehrilerimiz yemyeşil, ağaçlandırılmış yeni bir yaşam alanına kavuşacaktır. Doğa ile iç içe olacak, nefes alacak, yürüyüş yapacak, balık tutabilecektir. Bu münasebetle bizler de diliyoruz ki doğudan yükselen güneş, inşallah bu suların feyzini ve bereketini bütün vatan coğrafyamıza taşısın. 'Suyun gücü milletle buluşuyor' diyoruz."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, havai fişekler eşliğinde Kars Barajı'nın açılışı yapıldı.