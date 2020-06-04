Pakdemirli, yazılı açıklamasında, mavi yüzgeçli orkinos avcılığının Akdeniz'de 15 Mayıs itibarıyla başladığını ve 30 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.
Türk bayrağıyla Akdeniz'in uluslararası sularında orkinos avcılığı yapacak balıkçıların bu avı başarıyla gerçekleştirebilmeleri için Bakanlık olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarının altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Avlanacak balıkçılarımızın kazasız belasız ve bereketli bir avcılık geçirmelerini temenni ediyorum. Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ve kota miktarının merkezi İspanya'da bulunan uluslararası bir bölgesel balıkçılık yönetim örgütü olan Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirleniyor. Bin ton olan kota yükseltildi. Bu yıl ülkemizce 2 bin 305 ton orkinosun avlanabilecek. Bu kota limitleri içinde orkinoslar, Bakanlığımız tarafından belirlenen şartları yerine getirerek avlanma hakkına sahip 27 balıkçı gemisi tarafından avlanacak."
2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR
Pakdemirli, yakalanan orkinosların kafeslerle taşınarak çiftliklere ulaştırılması için 50 balıkçı gemisinin de avcılık faaliyetinde yer alacağını bildirerek, bu faaliyetler sırasında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.
Avcılığı yapılan mavi yüzgeçli orkinos balıklarının hemen hemen tamamının başta Japonya olmak üzere ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğinin altını çizen Pakdemirli, "Orkinos avcılığından her yıl ülkemize 100 milyon dolar ihracat geliri sağlanmaktadır." bilgisini paylaştı.
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