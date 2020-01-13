13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 1993 yılında tamamlanarak elektrik enerjisi üretmeye başladığını anımsattı.
Bakan Pakdemirli, gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5'inci barajı olan, Avrupa'nın ve ülkenin en büyük hidroelektrik santrali konumunda bulunan Atatürk Barajı'nın hizmete alındığı tarihten beri ülkeye enerjinin yanında, sulama, çevre ve su ürünleri üretimi konularında büyük katkı sağladığını vurguladı.
"KURULUŞUNDAN BERİ 110 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLADI"
Barajın hizmete alındığı tarihten beri yaklaşık 184 milyar kilovatsaat enerji ürettiğini ve bunun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 110 milyar lira civarında olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu dev baraj 2019 yılında yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirerek tek başına hidroelektrik enerji üretiminin yüzde 10'unu karşılamıştır. Bunun ülke ekonomisine katkısı ise 3,3 milyar lira olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Barajın 932 bin hektar arazinin sulanmasını temin edecek suyu depoladığına ve dünyanın en büyük 3'üncü taşkın kontrol hacmine sahip olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "barajların efendisi" olarak görülen ve yapay olmasına rağmen ülkenin en büyük 3'üncü gölünün oluşmasına vesile olan Atatürk Barajı'nın, her yıl yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret edilerek turizme de önemli katkılar sağladığını kaydetti.
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