Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına katıldı.
Derneğin, özellikle tarım ve kırsal kalkınma alanında ciddi çalışmalar yaptığına ve önemli projeler yürüttüğüne işaret eden Pakdemirli, Akıllı Tarım Kent Projesi'nin de bunların bir sonucu olduğunu söyledi.
Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarım sektöründe yerli ve milli üretimin öneminin daha da arttığına işaret ederek, "Bu süreçte, pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yaşadığımız tecrübe, bize, tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir." diye konuştu.
Kırsal kalkınma alanında çok değerli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye, 3,1 milyar lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladık. Bu projenin uygulama süresini 2025'e kadar 5 yıl süreyle uzattık. Geçen yıl pilot olarak başlayan Uzman Eller projesi kapsamında, tarım ve hayvancılık alanında herhangi bir bölümden mezun gençlerimize yeni yatırımlar için 100 bin lira hibe sunuyoruz. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Proje sayımızı 23'ten 41'e çıkardık."
Pakdemirli, verilen desteklerin MÜSİAD'ın söz konusu projesinin hayata geçmesine de önemli katkı sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:
"MÜSİAD'ın bu yeni projesinde de iş birliğimizi aynı şekilde devam ettirecek, kırsaldaki dinamizmi hep birlikte daha çok enerjiye çevireceğiz. MÜSİAD'ın Akıllı Tarım Kent Projesi'nde, "akıllı" kelimesi önemli. Bilgiyi, teknolojiyi ve inovasyonu işaret ediyor. Bilgi ve teknolojinin en büyük avantaj olduğu günümüzde, tarımda teknoloji kullanımını ve dijital erişimi artırmak zorundayız. Tarım işletmelerimizin teknolojik altyapısını güçlendirmeli, dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmalıyız."
Her türlü iş birliğine açık olduklarının altını çizen Pakdemirli, MÜSİAD'ın bu projesinden de büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
TARIMDA "DİJİTAL DÖNÜŞÜM" UYGULAMALARI
Pakdemirli, 3. Tarım Orman Şurası'nda önemli konulardan birisinin de "tarımda dijitalleşme" olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda yeni projeler başlattıklarını aktardı. Pakdemirli, uygulamaya alınan Dijital Tarım Pazarı'nın 5,5 ayda üye sayısının 62 bine, toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını kaydetti.
Öte yandan, akıllı küpe uygulamasını da yakın zamanda başlatacaklarını bildiren Pakdemirli, büyükbaş hayvanların kulaklarına takılacak bu küpe sayesinde tüm aktivitelerin anlık takip edileceğini ifade etti.
Pakdemirli, Türkiye'nin ilk elektrikli traktörünün de seri üretime hazır hale geldiği bilgisini verdi.
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