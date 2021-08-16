Bakan Pakdemirli: Muğla ve Aydın yangınları kontrol altına alındı

DHA

Muğla ve Aydın'da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Muğla Milas Kargıcık ve Aydın Çine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.