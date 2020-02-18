18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu desteklerin 13. etap sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bu desteklerden faydalanmak için 81 ilin Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvuruların 14 Kasım 2019'da sona erdiğini anımsatan Pakdemirli, proje kapsamında il müdürlüklerine 6 bin 591 başvuru yapıldığını aktardı.
Pakdemirli, ilk değerlendirme sonucunda başvuruların 2 bin 783'ünün bakanlığa gönderildiğini bildirerek, "Merkez Değerlendirme Komisyonu bu başvuruların 2 bin 745'ini desteklemeye uygun gördü.
Uygun görülen 1063 adet ekonomik yatırım projesine 814 milyon 444 bin lira, 1682 adet ekonomik altyapı yatırım projesine de 155 milyon 729 bin lira olmak üzere toplamda 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe sağlayacağız. Bu projeler sayesinde 14 bin 839 kişiye istihdam da sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Uygun görülen proje sahipleri ile il müdürlükleri arasında hibe sözleşmelerinin imzalanacağını kaydeden Pakdemirli, böylece yatırım sürecinin başlayacağını ve 15 Kasım 2020'ye kadar projelerin fiziki olarak tamamlanacağını belirtti.
Açıklamada, desteklemeden yararlanacak projeler de yer aldı. Buna göre, kabul edilen ekonomik yatırım projesi konuları ve sayıları şöyle:
"375 bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması projesi, 80 hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması projesi, 15 su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması projesi, 58 çelik silo (tarımsal ürünlerin depolanması) projesi, 53 soğuk hava deposu projesi, 35 yenilenebilir enerji kullanan seralar projesi, 66 yenilenebilir enerji üretim tesisi projesi, 10 hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması projesi, 371 büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetiştiriciliği, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesisi projesi."
Kırsal ekonomik altyapı yatırımları ise "10 kırsal turizm yatırımı, 1659 çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, 12 el sanatları ve katma değerli ürünler, 1 bilişim sistemi yatırımları." şeklinde belirlendi.
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