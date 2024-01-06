Bakan Özhaseki: “İstanbul'u daha güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sapanca’da düzenlenen Emlak Katılım Yöneticiler Toplantısı’na katıldı. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte başlayan 21 yıllık mücadelede büyük başarılara imza attıklarını söyledi. 21 yıldır iktidarda olduklarını vurgulayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Allah'a çok şükür, alnımız açık, başımız dik. Büyük işler yaptık. Bu 21 yıllık mücadelede, 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar iktidar varsa hepsinden çok daha fazla iş yapan bir iktidarımız var.” diye konuştu.

“GİTTİĞİ HER ÜLKEDE İTİBARLA KARŞILANAN BİR LİDERİMİZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gittiği her ülkede itibarla karşılanan bir lider olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki “Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti yükselen bir değerdir. Başındaki, tüm dünyada takip edilen bir liderdir. Yurt dışı seyahatlerine birebir şahitlik ediyorum, bazı ülkelerin randevu alamayan başkanları şöyle tur atıp, önünden geçip ‘merhaba’ demek istiyorlar. Değer verilen bir ülkemiz var. Gerçek değerini bulan bir ülkemiz var.” şeklinde konuştu.

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“KONUT VE İŞYERLERİMİZİ AFETE DİRENÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPMALIYIZ”

Bilim insanlarının, Türkiye’nin deprem riski taşıyan ülkelerden biri olduğunu açıkladığını hatırlatan Bakan Özhaseki “Aletli ölçümün başladığı 1900’lü yıllardan bu tarafa, 6 ve üzerindeki şiddette deprem sayısı denizlerimizde ve ana karamızda 231. Ana karada sadece meydana gelen yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz deprem sayısı da 60’ın üzerinde. Toprağa verdiğimiz insanlarımızın sayısı 130 bin. Maddi hasar yüz milyarlarca dolar. Böyle bir ortamda bizim çok daha dikkatli olmamız, konutlarımızı, iş yerlerimizi afete karşı dirençli ve düzgün bir şekilde yapmamız icap ediyor.” dedi.

“İKİ ÜÇ SENE İÇERİSİNDE BÜTÜN YARALARI SARMIŞ OLURUZ”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bin konutun, 170 bin iş yeri, müştemilat ve ahırın yıkıldığını ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, “18 ilimiz etkilendi. Zarar gören vatandaşlarımızın sayısı 14 milyon. Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket. Dört tane şehir merkezi neredeyse yok olmuş. Biz, çok hızlı davrandık. Şu anda 307 bin kadar konutun, iş yerinin ihalesini yaptık, yapımı devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlattık, müracaat 255 bini buldu. İnşallah iki üç sene içerisinde bütün hasarları gidermiş, bütün yaraları sarmış oluruz. Birkaç güne binlerce evi de teslim edeceğiz. Bir taraftan şehirlerin merkezini yapıyoruz, bir taraftan köy evlerini çelikten inşa ediyoruz. O bölgelerde dışarıda kalan vatandaşlarımıza her türlü yardımı da yapmaya devlet olarak devam ediyoruz.” diye konuştu.

“İSTANBUL’U HIZLA DÖNÜŞTÜRMENİN YOLUNU ARIYORUZ”

İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programda İstanbul'u nasıl depreme hazırlarız, ne yaparız, bir deprem anında biz en az hasarla bunu nasıl atlatırız gibi bir çalışma yaptık, projeler açıkladık. Evini yenilemek, dönüştürmek isteyene, 1,5 milyon lira devlet olarak destek verelim, ‘700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi olsun. 100 bin lirası da içinde oturan vatandaşa tahliye desteği olsun’ dedik. Bir taraftan İstanbul’u hızla değiştirmenin, dönüştürmenin yolunu arıyoruz. Bir taraftan da rezerv alanlarda binlerce konut yaparak, bunları en riskli yerde oturan vatandaşlara vererek, İstanbul'u daha güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. İstanbul bizim göz bebeğimiz. Bir taraftan ticaretin bir taraftan sanayinin, bir taraftan da finansın ve turizmin merkezi. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz.”