Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Kayserispor Bakan Özhaseki: “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar” - Yukatel Kayserispor Haberleri

        Bakan Özhaseki: “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar”

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı açıklamada, "Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:58 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En iyisini yaptılar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Maç sonu yaptığı açıklamada taraftarları tebrik eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ufacık da olsa kötü bir tezahürat duymadık. Çok centilmence tezahüratlar vardı. Yeri geldiğinde karşı takımı da alkışladılar. Ondan dolayı biz bugünkü gelen seyircilerimizle iftihar ettik. Kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bunun devamını da diliyoruz. Takımımızın bir takım sıkıntıları var. Hepimizin bildiği gibi tahtanın kapalı olması, transfer yapılamaması ve kadroda bir derinlik olmaması Çağdaş Hoca'yı zor durumda bırakıyor. Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar. İyi bir sonuç aldılar tebrik ediyorum. Ali hocam gelecek hafta biraz daha terleyecek ve gayret edecek. Daha sonra yeni bir terleme başlayacak. Yeni adamlar bulup, onların parasını da bulmak için yine bir gayrete düşecek. İnşallah bunları da temin ederiz. Biraz daha fazla kadro derinliği olan bir takımla çıkan Çağdaş Hoca Türkiye’de daha iyi işler yapar” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Habertürk Anasayfa