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Bakan Özhaseki: '311 bin konut bir sene içerisinde ortaya çıkacak'

Deprem bölgesi Malatya’da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki kalıcı konutların daha hızlı inşası için üzerinde çalıştıkları yeni formülleri en geç bir hafta içerisinde açıklayacaklarını söyledi. Bakan Özhaseki, "311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarımız bitti, büyük bir kısmının ihalesi yapıldı, bunlar bir sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz. Bundan sonrasıyla ilgili de tedbir anlamında gerekirse yeni yönetmelikler de yapacağız, yeni yasalar da getireceğiz" dedi

Giriş: 16.06.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Özhaseki'den kalıcı konut açıklaması
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Malatya’da açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki kalıcı konutların daha hızlı inşası için üzerinde çalıştıkları yeni formülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardıklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, "Büyük ihtimalle de en geç bir hafta içerisinde yeni önerilerimizle mutlaka milletimize aktarmış olacağız. Yerelde de Malatya'mızda, Hatay'ımızda, Adıyaman'ımızda, Kahramanmaraş'ta bu düşündüğümüz formülleri ifade edeceğiz" dedi.

311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarının bittiğini de aktaran Özhaseki, "Büyük bir kısmının ihalesi yapıldı, bunlar bir sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz. Bundan sonrasıyla ilgili de tedbir anlamında gerekirse yeni yönetmelikler de yapacağız, yeni yasalar da getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde, depremden etkilenen illerden Adıyaman’ın inşa ve ihya çalışmalarını yerinde takip eden Bakan Özhaseki, bugünde deprem illerinden Malatya ve ardından da Kahramanmaraş’a gitti.

Bakan Özhaseki'nin, yarın da incelemelerini Hatay’da sürdüreceği öğrenildi.

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