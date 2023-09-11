Bakan Özhaseki'den 'Akıllı Şehirler' açıklaması

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"Geleceğin Şehirleri Zirvesi" için Suudi Arabistan'a giden Özhaseki, başkent Riyad'da, Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'na katıldı.

Fuarda konuşan Özhaseki, Türkiye'nin, jeopolitik konumu ile çok önemli bir noktada bulunduğunu, tarihi, kültürel, turistik anlamda çok zengin bir ülke olduğunu belirtti.

Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin adeta bir açık hava müzesi olduğunu, iktidarları döneminde, binlerce tarihi eser ve kültürel mirası restore ederek, koruyarak, gelecek nesillere aktarmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Dünyanın ve şehirlerin dijitalleşmeyle yeni bir döneme girdiği bu dönemde, Türkiye'nin, milli teknoloji hamlesi, dijitalleşme süreci, yeşil kalkınma hedeflerine doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Özhaseki, 21'inci yüzyılın bilgi çağı olduğunu, şehirlerin gelişiminde de bu prensiple hareket etmek gerektiğini vurguladı.

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Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bugün yeni bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün adı da 'Akıllı Şehirler'dir. Biz Türkiye olarak bu anlamda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Akıllı şehir kavramını sorun çözme ve şehir yaşamını iyileştirme genel hedeflerine hizmet eden bütüncül ve etkili bir araç olarak görüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak dünyada dördüncü olma niteliği taşıyan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı 'Hayata Değer Katan Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler' vizyonuyla hayata geçirdik."

Her yıl "Akıllı Şehir Endeksi" oluşturduklarını belirten Özhaseki, "Eylem planı kapsamında belirlenen 16 bileşen doğrultusunda, ülkemizde çevreden ulaşıma, altyapıdan konuta kadar farklı sektörlerde çevre dostu, sürdürülebilir Akıllı Şehir faaliyetleri ile projelerimizi vatandaş odaklı bir şekilde sürdürmekteyiz. Akıllı şehirler, daha yaşanabilir, daha çevreci ve daha teknolojik bir geleceğin temelini oluşturmaktadır." dedi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜME AĞIRLIK VERİLDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Geleceğin Şehirleri" çalışmaları kapsamında dijital dönüşümlere de ağırlık verildiğini, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi hedeflerine uygun olarak dijital dönüşüm sürecine hızla devam ettiklerini, bu projenin tamamen yerli ve milli imkanla üretildiğini anlattı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ile ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Deprem, doğrudan 11 şehrimizi, toplamda 18 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı etkiledi. Büyük bir inşaat çalışması başlattık. 680 bin civarında evimiz yıkılmıştı. 170 bin kadar da iş yeri, depo, ahır gibi tek katlı yapılar yıkıldı. 850 bin bağımsız birimin yapılması gerekiyor. Şu anda, 200 bin bağımsız birimin konut olarak yapımına başladık. Sert zeminlerde konutları inşa ediyoruz. 2-3 ay sonra inşallah evleri teslim etmeye başlayacağız. Bir taraftan da 'Yerinde Dönüşüm' yapan vatandaşlara katkıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı evlerini yapabilmesi için teşvik ediyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan Hükümeti'nden büyük destekler gördük. Dostane ve kardeşlik duygularından ötürü teşekkür ediyoruz."