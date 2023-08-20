Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Çevre Bakan Özhaseki: Caretta carettaların yuva sayısı 2 bin 551’e ulaştı

        Bakan Özhaseki: Caretta carettaların yuva sayısı 2 bin 551’e ulaştı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deniz kaplumbağalarımızın denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yaptığımız yuva sayısı 2 bin 551'e ulaştı. Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki'den caretta caretta açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, deniz kaplumbağalarının üreme alanları olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde uygulanan koruma tedbirleri kapsamında bin 824 olan yuva sayısı bu yıl 2 bin 551'e yükseldi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çevreyi ve doğal yaşamı korumaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde alınan tedbirlerle nesli tehlike altında olan caretta carettaların geçtiğimiz yıl 1824 olan yuva sayısı bu yıl 2 bin 551’e yükseldi. Mersin Göksu deltasında 163 yuva, Antalya Belek'te 1200, Patara'da 426, Fethiye Göcek kumsalında 88, Köyceğiz Dalyan'da ise 674 yuva tespit edildi.

        Akdeniz'deki en büyük yuvalanma alanı olan Antalya Belek Sahili’ndeki kafesleme çalışmalarıyla insan faaliyetleri ve yaban hayvanlarından kaynaklanabilecek tehlikelere karşı korunan caretta carettalar yumurtalarından çıkarak doğal yaşamları olan denize doğru yol almaya başladı.

        "GEREKEN ÖZENİ ÖZENİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğal yaşamın korunmasının ekolojik dengenin bozulmaması için hayati önem taşıdığını ifade etti. Bakan Özhaseki, “Caretta Caretta'ların yumurtalarını kafesleme yöntemiyle koruma altına alıyoruz. Daha sonra yuvadan çıkan minik dostlarımızın Akdeniz'in mavi sularına kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Deniz kaplumbağalarımızın denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yaptığımız yuva sayısı 2 bin 551'e ulaştı. Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa