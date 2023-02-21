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Bakan Özer hastane sınıfını ziyaret etti

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastane sınıfını ziyaret etti

Giriş: 21.02.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Özer hastane sınıfını ziyaret etti
Bakan Özer hastane sınıfını ziyaret etti
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HABERTURK.COM

Bakan Özer, depremden etkilenen şehirlerdeki tüm hastanelerde 1 Mart'a kadar hastane sınıfları kurulacağını dün açıklamasının ardından bugün Malatya'daki ilk hastane sınıfına ziyarette bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği içinde kurulan hastane sınıfını ziyaret eden Bakan Özer, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 ilimizdeki tüm hastanelerde depremzede ve sağlık çalışanlarının çocuklarının yararlanacağı sınıflarımızı 1 Mart'a kadar kuracağız" ifadesini kullandı.

Ziyarette 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Malatya Millî Eğitim Müdürü Hatice Özdemir de hazır bulundu. Bakan Özer, daha sonra Adıyaman Çelikhan'da bulunan çadır kenti ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti. Ardından ilçedeki okullarda incelemelerde bulunan Özer, öğretmenevinde kalan depremzedeler ve öğretmenlerle de bir araya geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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