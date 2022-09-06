Bu kanun ile kariyer sistemlerine başvuranlar için kapsamlı bir mekanizma oluşturulduğuna ve kota konulmadığına dikkati çeken Özer, bu sistemde 70 ve üzeri puan alan her öğretmenin, uzman veya başöğretmen olabileceğini, dolayısıyla daha önce olduğu gibi birbirleriyle değil kendileriyle rekabet edeceklerini ifade etti.