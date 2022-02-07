Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakanlıkta yapılan ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi.

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