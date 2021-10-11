Bakan Özer, Afyonkarahisar'daki kazada hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı diledi

Özer mesajında, "Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yitirdiğimiz canlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve öğretmenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında, ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.