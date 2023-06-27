AA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Bak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer erdi:

"Bizi birbirimize yakınlaştıran en müstesna vakitlerden birine, Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu huzur ikliminin; bizi milletçe iyilikle, dayanışmayla kuşatmasını, birlik beraberliğimizi güçlendirmesini ve bu bayramın paylaşmanın ve kurban ibadetinin öz sırrına erdiğimiz, vefa, hatır gibi erdemlerin yaşatıldığı, kırgın gönüllerin ihya edildiği, gençlerin ise bilhassa büyüklerini ihmal etmediği bir bayram olmasını gönülden temenni ederim. Aziz milletimizin bayram sevincini çoğaltma, birlik ve beraberliğimizi artırma yolunda çalışmaya, emek vermeye, üretmeye devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanlığının her daim olduğu gibi tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olacağını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı; bir ayağı ile dünyayı dolaşırken diğer yandan kültürüne, değerlerine sadakatle bağlı gençlerinin ufku ve vizyonu ile sporun, bilimin, teknolojinin ve sanatın yüzyılı olacak. Bu duygularla milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor, bu vesileyle ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO