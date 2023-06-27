Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Kurban Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı

Giriş: 27.06.2023 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Kurban Bayramı mesajı
AA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Bak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer erdi:

"Bizi birbirimize yakınlaştıran en müstesna vakitlerden birine, Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu huzur ikliminin; bizi milletçe iyilikle, dayanışmayla kuşatmasını, birlik beraberliğimizi güçlendirmesini ve bu bayramın paylaşmanın ve kurban ibadetinin öz sırrına erdiğimiz, vefa, hatır gibi erdemlerin yaşatıldığı, kırgın gönüllerin ihya edildiği, gençlerin ise bilhassa büyüklerini ihmal etmediği bir bayram olmasını gönülden temenni ederim. Aziz milletimizin bayram sevincini çoğaltma, birlik ve beraberliğimizi artırma yolunda çalışmaya, emek vermeye, üretmeye devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanlığının her daim olduğu gibi tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olacağını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı; bir ayağı ile dünyayı dolaşırken diğer yandan kültürüne, değerlerine sadakatle bağlı gençlerinin ufku ve vizyonu ile sporun, bilimin, teknolojinin ve sanatın yüzyılı olacak. Bu duygularla milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor, bu vesileyle ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Havalandırma borusunda gördü, tadilatı durdurdu!
Havalandırma borusunda gördü, tadilatı durdurdu!
Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?
Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.