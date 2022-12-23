Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Bakan Nebati TÜROFED ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜROFED ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) yönetim kurulu üyeleri temaslarda bulunduğunu açıkladı. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sektör odaklı görüşmelerimizi gerek cari işlemler dengesine gerekse istihdama katkı sağlayan turizm sektörünün değerli temsilcilerinden biri olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)’nun yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek sürdürdük" dedi

Giriş: 23.12.2022 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati TÜROFED ile bir araya geldi
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sektör odaklı görüşmelerimizi bugün de gerek cari işlemler dengesine gerekse istihdama katkı sağlayan turizm sektörünün değerli temsilcilerinden biri olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)’nun yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek sürdürdük" dedi.

Bakan Nebati, sektör odaklı görüşmeleri sürdüreceklerini de belirterek, "Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapan, istihdam oluşturan ve üreten tüm sektörlerimizle istişare odaklı görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ayliz İsminin Anlamı
Ayliz İsminin Anlamı
Sınırı geçmeye çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı
Sınırı geçmeye çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı
Aybüke İsminin Anlamı
Aybüke İsminin Anlamı
Yeni yıla en erken ve en geç giren ülkeler! Bazıları yeni yıla öğlen giriyor
Yeni yıla en erken ve en geç giren ülkeler! Bazıları yeni yıla öğlen giriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.