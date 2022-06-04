Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım taleplerine hızlı cevap verdiğini belirterek, "Yasalarımızın, mevzuatımızın ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ekonomi yönetiminin bu konuda pozitif yaklaşımı ciddi bir şekilde onları etkiliyor." dedi.
Nebati, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Toplantıya İslam ülkelerinden bakan seviyesinde katılım olduğunu, ikili görüşmeler yapıldığını anlatan Nebati, "Bu görüşmelerde bir tarafta Türkiye ekonomisini anlatma fırsatı oluyor, öbür tarafta da ülkelerin kendi ekonomileriyle ilgili taleplerini, beklentilerini öğrenmiş oluyoruz. Türkiye'nin varlığı ve ağırlığı bu toplantıda da kendisini çok açık bir şekilde hissettiriyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin özellikle son iki yılda, Kovid-19 salgını döneminde ortaya koyduğu başarının hem İslam ülkeleri hem de dünya tarafından takip edildiğini kaydeden Nebati, 2020 yılında dünya küçülürken Türkiye'nin pozitif ayrışarak yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlattı.
Bakan Nebati, Türkiye ekonomisinin geçen sene büyümeye devam ettiğini ve bu yılın ilk çeyreğinde de Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen aynı başarıyı gösterdiğini anlattı. Nebati, "Anlaşılıyor ki bu büyüme daha da devam edecek. Dolayısıyla da savaştan bu kadar ciddi bir şekilde etkilenen, salgında da büyük bir başarı ortaya koyarak yoluna devam Türkiye'nin, böylesine bir başarıyı sürekli hale getirmesini ülkeler merak ediyorlar, biz de anlatıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler içerisinde ön sıralarda yer aldığının altını çizen Nebati, ülkenin şu günlerde yatırım taleplerine ciddi ve hızlı cevap verdiğini söyledi. Nebati, "Yasalarımızın, mevzuatımızın ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ekonomi yönetiminin bu konuda pozitif yaklaşımı ciddi bir şekilde onları etkiliyor." dedi.
"VERİMLİ GEÇTİ"
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Suudi Arabistan ve Nijerya'dan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığına değinen Nebati, görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu görüşmeler neticesinde güzel haberlerle Türkiye'ye döneceklerini aktardı.
Nebati, İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile görüştüğüne de işaret ederek, bankanın karşılıklı iyi ilişkilerden memnun olduğunu bildirdi.
İKB üyelerinin yarısına yakınının "ihtiyaç sahibi ülkeler" olduğunu ifade eden Nebati, bankanın, bu ülkelere yönelik özellikle gıda arzındaki problemlerin giderilmesi için çalışmalar yaptığını belirtti.
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