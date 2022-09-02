Bakan Nebati: Işıltı

Twitter'da başlayan tek kelime akımı dalga dalgga tüm dünyada yayılırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu akıma kayıtsız kalmadı.

Bakan Nebati takipçileriyle 'ışıltı' tweetini paylaştı.

Söz konusu akımda kullanıcılar kendileri için en önemli kavramı paylaşıyorlar.

Togg'da akıma katılırken takipçileriyle 'mobilite' mesajını paylaştı.