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Bakan Nebati Suudi Arabistan Ticaret Bakanıyla görüştü

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile görüşme gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliklerinin daha ileri noktalara taşınması hususunda mutabık kaldıklarını açıkladı

Giriş: 27.11.2022 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati Suudi Arabistan Ticaret Bakanıyla görüştü
Bakan Nebati Suudi Arabistan Ticaret Bakanıyla görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğimizi değerlendirdik.

Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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