Bakan Nebati Suudi Arabistan Ticaret Bakanıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğimizi değerlendirdik.

Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık."