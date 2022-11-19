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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdük. Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik" dedi.

Bakan Nebati, sektör temsilcileriyle görüşmeleri devam ettireceklerini ve istişareleri sürdüreceklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.