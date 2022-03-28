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Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'li mevkidaşı Atun ve beraberindeki heyetle Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Toplantıda, uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin ele alındığı, KKTC ekonomisinin kalkındırılmasına yönelik projelere ilişkin de bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi.