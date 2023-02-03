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Bakan Nebati: 'Enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktık'

Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" dedi

Giriş: 03.02.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati: 'Enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktık'
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Nebati, Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin Ocak ayında da sürdüğünü belirterek, "Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir" dedi.

Verilerin, enflasyonda en zorlu dönemin geride kaldığına işaret ettiğini vurgulayan Bakan Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında yıllık yüzde 57.68, aylık olarak ise yüzde 6.65 yükseldi. Aylık enflasyon böylece 9 ayın zirvesine çıktı.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 53.2, aylık enflasyonun ise yüzde 3.7 gelmesi yönündeydi.

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