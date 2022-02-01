Bakan Nebati EBRD Başkanı ile görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve ekibiyle görüşmede bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Sn. Odile Renaud-Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. EBRD’nin önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdik" açıklamasında bulundu.