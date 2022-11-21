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Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati, Darphane'nin, Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek. Darphane Sertifikası’na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek" dedi.

Vatandaşların tasarruf seçeneklerinin genişleyeceğini ve Hazine'nin altın rezervlerinin üreticiler ve ihracatçıları yeni yatırımlar için fonlamasının sağlanacağını kaydeden Bakan Nebati, "Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası’nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati, "Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların tüm vatandaşlarımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz" görüşünü paylaştı.