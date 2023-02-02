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Bakan Nebati: 'Çip krizine rağmen yerli pasaport üretiyoruz'

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ziyarete ilişkin olarak, "Küresel çip krizine rağmen bugün ülkemiz, yerli ve milli pasaportunu gururla üretebilen bir ülke konumuna gelmiştir" dedi

Giriş: 02.02.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati'den yerli pasaport vurgusu
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Nebati, yapılan ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Devam eden çip krizine rağmen, yerli pasaportun üretildiğini kaydeden Bakan Nebati, "Küresel çip krizine rağmen bugün ülkemiz, yerli ve milli pasaportunu gururla üretebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Bizler de bugün, bu çalışmaların mutfağı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz'de kurmayı başardığımız bu altyapıyı tekrar yerinde inceledik" dedi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün, üretim yöntemleri sayesinde başarılara imza attığını da belirten Bakan Nebati, kurumun 555 yıllık tarihine vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tam 555 yıllık tarihi birikimle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Darphanemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ülke ekonomisinin kalkınmasına güçlü katkılar sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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