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Bakan Nebati'den Sanayi Üretim Endeksi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi Üretim Endeksi'ndeki yükselişi değerlendirdi. Nebati, "Yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir" dedi

Giriş: 13.12.2022 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati'den Sanayi Üretim Endeksi paylaşımı
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.

Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.

Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir."

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