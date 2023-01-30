Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Bakan Nebati'den 'Katılım Finans' açıklaması

Bakan Nebati kurulacak Katılım Finans Kefalet Şirketi’ne, bakanlık olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceklerini belirterek "Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketi’nden karşılayabilecektir" açıklamasında bulundu

Giriş: 30.01.2023 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati'den 'Katılım Finans' açıklaması
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni kurulacak Katılım Finans Kefalet Şirketi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati Katılım Finans Kefalet Şirketi’ne, bakanlık olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceklerini belirterek "Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullandı.

Bakan nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

"Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketi’nden karşılayabilecektir.

"Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam dünyasında da “iyi uygulama modeli” olarak gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip olabilmesini arzu ediyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
Kangal köpeklerinin kar keyfi
Kangal köpeklerinin kar keyfi
Kayseri'de 66 kavşakta
Kayseri'de 66 kavşakta "Yeşil Dalga"
Pakistan'da camide patlama: En az 70 yaralı
Pakistan'da camide patlama: En az 70 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.