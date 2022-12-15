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Haberler İş-Yaşam Bakan Nebati'den kasım ayı bütçe fazlasına ilişkin değerlendirme

Bakan Nebati: Gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kasım ayı bütçesinin 108,3 milyar lira fazla verdiğini belirterek, yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade etti

Giriş: 15.12.2022 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati'den kasım ayı bütçe fazlasına ilişkin değerlendirme
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayı bütçesinin 108,3 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Böylece, ocak-kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından, kasım ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçlarını değerlendirdi.

"Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Nebati, "Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Nebati, merkezi yönetim bütçesinin kasımda 108,3 milyar lira fazla verdiğine dikkati çekerek, paylaşımında, "Böylece, ocak-kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadesine yer verdi.

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