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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları bir görselle özetleyen Nebati, "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.