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Haberler Enerji Bakan Nebati: "Dar ve orta gelirli vatandaşlara desteğimiz sürecek"

Enerjide 138 milyar liralık sübvansiyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2021 yılında doğalgazda 69.3 milyar lira, elektrikte 11.5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır" açıklamasında bulundu

Giriş: 27.12.2022 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre %70 oranında artmıştır.

Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek.

Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

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