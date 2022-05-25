Bakan Nebati, Ali Koç ile görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.