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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 toplantısının ikinci gününde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Nebati, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da, ikili görüşmeye dair bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda, enerji ve emtia fiyatlarındaki artış, enerji arz güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel ekonominin yaşadığı sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Özellikle gıda güvenliği konusunun dikkatle ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda ülkemizin bu konudaki çabaları takdirle karşılanmıştır" denildi.

İki bakanın görüşmesinin içeriği hakkında yapılan açıklamada, "İki müttefik ülke arasında son dönemde artan üst düzey temasların ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdığı ve karşılıklı anlayış içerisinde bu ivmenin korunması gerektiği paylaşılmıştır. Bu bağlamda, teröre ve terörizmin finansmanına karşı daha fazla işbirliği vurgusu yapılmıştır" bilgileri paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ilk gününde Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ve Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland gibi isimler ile bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.