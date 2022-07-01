HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması programında konuştu.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmalarına önem verdiklerini ve bu doğrultuda sağlanana desteklere dikkat çeken Nebati, "2002 yılında yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların işgücüne katılım oranı bugün yüzde 34,9 seviyesine yükselmiş durumda. Ancak bu rakamların çok daha iyi seviyelere ulaşabileceğine inanıyor, kadınlarımızı her bakımdan desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Nebati, "Halkbank, kadınlarımızı cesaretlendirmek, ilk defa işini kurmak isteyen ya da mevcut işini büyütmek isteyen kadın girişimcilerimize yönelik Kadın Girişimci Destek Paketi’nden bugüne kadar yaklaşık 30 bin kadın girişimcimizin yararlanmasını sağlamış bulunuyor. Bu yılın sonuna kadar 81 ilimizden en az 81 marka kooperatif çıkartmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Görseli: İHA