Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Bakan Nebati: 76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirterek, "Denetimlerde 76 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik" dedi

Giriş: 07.01.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati: 76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, bir asrı aşan kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı bir şekilde devam ediyor.

2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık.

Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince 2022 yılında yürütülen denetimlerde, 77.610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207.958 adet rapor düzenledik. Söz konusu denetimlerde 76 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik.

Tamamlanan incelemeler sonucunda, başta sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma olmak üzere vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle 23.780 mükellef hakkında 24.466 adet vergi suçu raporu düzenleyerek ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza; üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak katkı sağlayan mükelleflerimizi yaptığımız düzenleme ve teşviklerle destekleyecek, uyguladığımız politikalarla istikrarlı ekonomik gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Vergi inceleme ve denetim görevlerini yürütürken her zaman olduğu gibi devletimizin ve mükelleflerimizin haklarını koruyarak vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?
Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?
Yolcu polisler ceza yağdırdı!
Yolcu polisler ceza yağdırdı!
Batman'da 650 personelle operasyon!
Batman'da 650 personelle operasyon!
Kapalı ortamlarda durmayın!
Kapalı ortamlarda durmayın! "Daha hızlı yayılacak" uyarısı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.