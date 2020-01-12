12 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir dizi açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan yeni Zigana tünelinde incelemelerde bulundu.
Beraberinde Vali Kamuran Taşbilek, Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer yetkililerle yeni Zigana tüneli şantiyesine gelen Varank, burada yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Daha sonra direksiyonuna kendi geçtiği araçla tünelin tamamlanan bölümlerinde incelemelerde bulunan Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni Zigana tünelinin çok önemli bir proje ve yatırım olduğunu söyledi.
14,5 kilometre uzunluğunda iki tüpten oluşacak, çift gidiş, çift geliş Gümüşhane ile Trabzon'u bağlayacak çok önemli bir tüneli incelediklerini kaydeden Bakan Varank, “Sadece 30 dakikalık yolu 10 dakikaya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda kuzey güney aksı dediğimiz Türkiye'de çok önemli bir bağlantı yolunun en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Burası sadece bir tünel değil, gerek havalandırma tünelleri, şaftlarla ilgili gerekse kaplamalarla ilgili çok önemli teknolojilerin kullanıldığı, Türkiye'de özelikle ulaşım alanında büyük faydalar getirecek bir tünel” dedi.
Tünelin biran önce hizmete açılması için tünel inşaatında üç vardiya halinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Varank, “Buralar oldukça zor coğrafyalar, inşallah tünel bittiğinde vatandaşlarımıza büyük bir hizmet olacak” diye konuştu.
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